RDpodcast: Berthine Bronkhorst over pleegzorg en opvoeding

Kinderen hebben behoefte aan veiligheid. Maar als die er niet is, kan pleegzorg uitkomst bieden. Maar ja, zet je zomaar je huis open voor het kind van een ander? En als je dat doet, wat komt er dan allemaal op jou en je gezin af?

André en Berthine Bronkhorst uit Uddel weten er alles van. Ze hebben sinds 2,5 jaar een 16-jarige pleegzoon opgenomen in hun gezin en Berthine is in deze 21ste aflevering van Bij ons thuis te gast. Host Evert Barten spreekt met haar over de mooie kanten van pleegzorg. Maar schaduwkanten zijn er ook.



