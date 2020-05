RDpodcast: Arjen Derksen over alcohol en drugs bij jongeren

“Wie van u heeft zoveel alcohol in huis dat-ie er het hele gezin dronken mee kan voeren?” Die vraag stelt Arjen Derksen van Stichting Voorkom regelmatig op reformatorisch scholen. En meestal gaat bij meer dan de helft van de aanwezigen de vinger omhoog.

Best schokkend eigenlijk. Of is dat heel normaal? En hoe zit het met drugs in de reformatorische gezindte? Arjen is in deze negentiende aflevering van ”Bij ons thuis” te gast. Host Evert Barten en hij gaan het hebben over alcohol en drugs.



