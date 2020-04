RDpodcast: Anton Bongiovanni over hoogbegaafde kinderen

Zoon- of dochterlief doorziet dingen razendsnel, heeft steeds nieuwe uitdagingen nodig en verveelt zich al snel op school. Dan kom je erachter: mijn kind is hoogbegaafd. Hoe daarmee om te gaan?

In deze zestiende aflevering van ”Bij ons thuis” praat host Evert Barten erover met Anton Bongiovanni. Hij is therapeut hoogbegaafdheid en eigenaar van adviesbureau AntrAciet, dat is gespecialiseerd in de begeleiding van hoogbegaafde kinderen en hun ouders.



