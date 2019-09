RDoutside #5: Vrijheid van onderwijs; nog van deze tijd?

De discussie over de vrijheid van onderwijs laaide deze week weer op. Gert-Jan Segers (CU) en Klaas Dijkhoff (VVD) debatteerden afgelopen maandag over artikel 23. Maar weten de mensen op straat wat er in dit artikel staat?

Het gaat over vrijheid van onderwijs. Daardoor zijn er in Nederland bijvoorbeeld christelijke, maar ook islamitische scholen. Vinden mensen op straat dat een school leerlingen mag weigeren op basis van geloofsovertuiging? Het team van RDoutside ging naar het onderwijsmuseum in Dordrecht en vroeg het aan voorbijgangers.