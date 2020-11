Als puber kun je je ouders niet altijd uitstaan en in deze tijd zitten we vaker op elkaars lip. Toch zegt de Bijbel in het vierde gebod: “Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de HEERE uw God geeft.”

Francina is deze keer in Hoevelaken. Eer jij je ouders en hoe doe je dat? Hoe voedt jij je kinderen op en waar ben je jouw ouders dankbaar voor?