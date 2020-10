In de nieuwe serie van RDoutside gaan RD-verslaggever Francina met de Bijbelse Tien Geboden de straat op. Voor de derde aflevering is het Reformatorisch Dagblad in Barneveld. Het derde gebod zegt: ”Gij zult den naam des HEEREN uws Gods niet ijdel gebruiken.”

Wat vinden Barnevelders van het vloekverbod in hun dorp? Kees Hazeleger is gastdocent en werkt bij de Bond tegen vloeken. Francina wil van hem weten hoe je met mensen die vloeken in gesprek kunt gaan.