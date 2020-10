In deze nieuwe serie van RDoutside gaan we met de Bijbelse 'Tien Geboden' de straat op.

Het eerste gebod is: 'Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben'. Wat zijn - anno 2020 - onze afgoden? Hoe belangrijk is geld bijvoorbeeld voor jou? Francina vroeg het in Amersfoort. Krijgt ze eerlijk antwoord? Je ziet het in deze nieuwe aflevering.