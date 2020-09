RDoutside #41: Rust er een taboe op zelfdoding?

Op 10 september is het Wereld Suïcide Preventie Dag. Wereldwijd wordt stilgestaan bij alle mensen die zijn overleden of een suïcidepoging hebben gedaan. Ook familie, vrienden en overige betrokkenen worden niet vergeten.

Zelfdoding is een onderwerp waar we niet makkelijk met elkaar over praten. Francina ging in Utrecht de straat op om te vragen hoe we dat kunnen veranderen.

Hebt u hulp nodig? Dan kunt u contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 (24 uur bereikbaar) en 113.nl. Zie ook de link naar de folder over zelfmoord.