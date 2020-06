Vanwege de coronacrisis staan veel banen op de tocht. Louis is deze week in Almere en vraagt de mensen of ze nog werk hebben, wat ze van de aanpak van het kabinet vinden én of ze vakantieplannen hebben.

