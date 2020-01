RDoutside #22: Wat zegt het “Onze Vader” de mensen in Goes?

Wereldwijd doen miljoenen christenen mee aan de Week van het Gebed. In Nederland geven zo’n 200.000 deelnemers gehoor aan de oproep.

Maar Nederland telt nog veel meer christenen. Bidden die nog regelmatig? En geloven we ook dat het gebed verhoord wordt? Het team van RDoutside ging in Goes de straat op om te vragen hoeveel mensen het “Onze Vader” kennen.