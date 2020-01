Artsen, hulpverleners, verzekeraars, dierenrechtenorganisaties en miljoenen Nederlanders wisten het al. En nu zien ook steeds meer politieke partijen in: een totaalverbod op het afsteken van vuurwerk is een goed idee.

De gemeente Apeldoorn besloot enkele maanden geleden al vuurwerkvrij te worden, met ingang van de volgende jaarwisseling. RDOutside is deze week in de Gelderse stad en vraagt mensen op straat: bent u voor of tegen een landelijk vuurwerkverbod?