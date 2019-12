Veel christenen in Nederland vierden woensdag dankdag voor gewas en arbeid. Reden voor het team van RDoutside om mensen op straat te vragen waar zij dankbaar voor zijn.

Deze keer is Schoonhoven aan de beurt, ook wel de zilverstad genoemd. Bijna iedereen is wel dankbaar voor de dingen die hij of zij krijgt. Maar de vraag wie of wat je dan dankbaar bent, is voor sommigen best lastig te beantwoorden.