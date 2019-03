RDInside #7 – Wie is de baas bij de krant: de directeur of de hoofdredacteur?

Het Reformatorisch Dagblad is een product van de Erdee Media Groep. Cornell Heutink is sinds vorig jaar de directeur van dat bedrijf. Is hij daarmee ook de baas over de krant? Of is hoofdredacteur Steef de Bruijn dat? Zijn er misschien twee kapiteins op het schip? In deze vlog legt redacteur Chris Klaasse het uit en gaat hij langs bij beide heren.

Wat is RDInside? Een wekelijkse vlog van zeven redacteuren van het Reformatorisch Dagblad. Ze geven een blik achter de schermen van de krant, laten zien hoe het RD tot stand komt, en wat hun eigen werkzaamheden zijn. Iedere vrijdagmiddag komt er een nieuwe aflevering online.