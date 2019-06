RDInside #23 – De laatste aflevering: vooruitblik en bloopers!

Het zit erop. In de aflopen 20 weken gaven redacteuren Niels, Aline, Chris, Gertina, Evert, Mirjam en Geerten een inkijkje in hun werk. Van The Passion tot de politieke redactie; alles kwam langs. Tweemaal was er een bonusaflevering: Evert was bij de feestelijke bekendmaking van de opbrengst van de DEL-actie, Chris ging naar aanleiding van een themabijlage over taal langs bij collega’s die een dialect spreken.

In deze laatste aflevering blikt Chris met „20-45-man” Albert-Jan Regterschot terug en vooruit. En hij sluit deze slotaflevering af met het leukste onderdeel van de hele serie: de bloopers. Kijk en geniet!

RDInside23

Zeven redacteuren van het Reformatorisch Dagblad vloggen over hun werk. Hoe komt de krant tot stand? Iedere vrijdagmiddag verschijnt een vlog waarin een van de vloggers je er iets van laat zien.