RDInside #21 - IJsje voor krantenbezorgers en kip redt vege lijf

Na de redactie, commercie, drukkerij en distributie is de laatste schakel aan de beurt in de serie ”De krant van A tot Z”. Die schakel is de bezorger, die zes dagen per week, weer of geen weer, op de fiets stapt om het Reformatorisch Dagblad te bezorgen.

Dat kost twee kippen wel bijna het leven, zoals je kunt zien in deze nieuwe vlog van RDInside. Redacteur Evert Barten pakt hierin namelijk zijn oude bijbaantje op en rijdt mee met Diederik van Reenen uit Rijssen, die al drie jaar het RD bezorgt. Onderweg krijgen ze ook nog een lekker ijsje, in ruil voor de krant.

RDInside21

Zeven redacteuren van het Reformatorisch Dagblad vloggen over hun werk. Hoe komt de krant tot stand? Iedere vrijdagmiddag verschijnt een vlog waarin een van de vloggers je er iets van laat zien.