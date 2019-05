In deze vlog laat politiek redacteur Niels van Leeuwen zien hoe de verhouding tussen het Reformatorisch Dagblad en christelijke politieke partijen is. Hij neemt je daarvoor mee naar de Tweede Kamer. Is het RD het schoothondje van de christelijke partijen?

Zeven redacteuren van het Reformatorisch Dagblad vloggen over hun werk. Hoe komt de krant tot stand? Iedere vrijdagmiddag laat een van de vloggers je er iets van zien.