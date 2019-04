Regelmatig loopt er een student mee op de redactie. Soms een paar dagen, soms meerdere maanden. Zoals Geerten van Breugel uit Rotterdam, die samen met RD-redacteur Evert Barten op pad gaat in deze twaalfde aflevering van RDInside.

Zeven redacteuren van het Reformatorisch Dagblad vloggen over hun werk. Hoe komt de krant tot stand? Wat maak je zoal mee als journalist? En, in dit geval, hoe is het om stage te lopen bij het RD? Iedere vrijdagmiddag laat een van de vloggers je er iets van zien.