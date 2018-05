RD wijst omstreden advertentie over homoseksualiteit af

Het Reformatorisch Dagblad heeft een omstreden advertentie over homorelaties afgewezen. De advertentie was bedoeld als een reactie op de eind maart bij het RD verspreide flyer van Civitas Christiana.

Op die flyer was een reclame van het kledingbedrijf Suitsupply te zien van zoenende mannen met een rood kruis er doorheen. De bedoeling van de flyer was om bij Suitsupply protest aan te tekenen tegen reclame-uitingen van dat bedrijf.

Naar aanleiding daarvan is Jasper Klapwijk, commentator bij diverse media, een crowdfundingactie gestart, met het doel een advertentie in het RD te kunnen plaatsen die juist positief is ten opzichte van relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht. De advertentie is ontworpen samen met Shirin Musa van Femmes for Freedom, een organisatie die vrije partnerkeuze bepleit. Op de afbeelding staan twee mannen die elkaar verliefd aankijken, met de bijbehorende tekst ”Onvoorwaardelijke liefde”.

Het RD plaatst deze advertentie niet. Commercieel manager Cees Hovius: „De advertentie heeft het over onvoorwaardelijke liefde en suggereert daarmee dat er ook intieme liefdesrelaties moeten kunnen bestaan tussen mensen van hetzelfde geslacht. Dat is ook wat de foto uitstraalt. De criteria van ons advertentiebeleid zijn gebaseerd op de Bijbel. Naar onze overtuiging biedt de Bijbel alleen ruimte aan deze liefdesrelaties binnen een huwelijk tussen man en vrouw. Daarom moeten we de advertentie afwijzen.”

Kritiek

Het verspreiden van de flyer van Civitas Christiana is het Reformatorisch Dagblad op veel kritiek komen te staan. Hovius maakte duidelijk dat hij, achteraf bezien, had moeten vragen om een andere foto op de flyer omdat nu de indruk is ontstaan dat homo’s als mens worden afgewezen. „Die flyer riep op om te ageren tegen Suitsupply. Dat kledingmerk adverteerde in bushokjes met posters waarop onder andere twee zoenende mannen te zien waren. Het doel van de flyer van Civitas Christiani was om te protesteren tegen onzedelijke reclames in het publieke domein. Achter dat doel staan wij nog steeds. Helaas is op de flyer een foto afgedrukt met een rood kruis door die twee zoenende mannen. Dat die illustratie een eigen leven is gaan leiden, betreuren we.”

Hoofdredacteur Steef de Bruijn betreurt het vooral dat homo’s, ook in de lezerskring van de krant, zich door de illustratie op de flyer gekwetst voelen en nog verder in het isolement raken. Volgens hem wil de afwijzing van de advertentie van Klapwijk niet zeggen dat het gesprek hiermee stopt. „We hebben twee keer een goed en open gesprek met elkaar gehad. Daarbij hebben we de verschillen van mening bepaald niet onder stoelen of banken gestoken. De mening van Klapwijk en Musa is helder, maar die van het RD is dat ook. We willen dat mensen met een homoseksuele geaardheid zich veilig voelen om daarover te praten. Tegelijkertijd wijzen we homoseksuele relaties op grond van de Bijbel af.

Tegenover Klapwijk en Musa hebben we aangegeven dat we het gesprek over de situatie van homo’s in de reformatorische gezindte gaande willen houden. John Lapré, die als model poseerde voor de advertentie van Klapwijk en Femmes for Freedom, zal een brief schrijven waar de hoofdredactie op zal reageren. Daarnaast zal Elze Reinders, voorheen actief voor verscheurd.nl, een opinieartikel schrijven.

Klapwijk laat weten teleurgesteld te zijn over de afwijzing van de advertentie: „Ik vind het jammer dat we, ondanks goede gesprekken met het RD en maximale inspanningen aan onze kant om niet aanstootgevend te zijn, geen ruimte krijgen voor een advertentie die vrije partnerkeuze en vrijheid van meningsuiting bepleit. Ik had graag een geluid in het RD gezien naast de oproep van Civitas Christiana, vooral om een signaal te geven aan mensen die opgesloten zitten in een huwelijk of zich niet durven te uiten over hun seksuele voorkeur.”

Klapwijk vindt het positief dat er nu een briefwisseling komt. „Ik ben blij met wat we krijgen, al had ik ook gehoopt op advertentieruimte. Maar het gaat me niet primair om een advertentie. Ik hoop en verwacht dat het gesprek op de opiniepagina leidt tot meer vrijheid voor mensen die nu in de knel zitten binnen de reformatorische wereld.”