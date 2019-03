RD-actie voor Indiase kerk brengt 812.509 euro op

Eindelijk was het zover: de RD-actie voor vervolgde christenen in India werd maandagmiddag afgerond met de overhandiging van het eindbedrag. Grote dankbaarheid was er onder de aanwezigen toen bekend werd dat 812.509 euro was gedoneerd. Een voor RD-acties ongekend groot eindresultaat! En meer dan een verdubbeling van het streefbedrag van 400.000 euro.

SDOK-directeur André van Grol lichtte maandag toe hoe dat extra geld besteed gaat worden, en uit zijn woorden bleek dat het meer dan welkom is. Zo kunnen niet 10, maar zeker 25 kerken worden herbouwd. Verder kan met het extra geld een naaischoolproject worden gestart voor meer dan twintig weduwen en hun kinderen in Orissa. Zij verloren hun echtgenoten door anti-christelijk geweld.

Voor de bouw van een opvanghuis voor getroffen christenen in het zuiden van India is nu extra geld, zodat het op een veiligere plek kan komen en –ook belangrijk– ingericht kan worden. In het noorden van India komt een toerustingscentrum voor christenen; er kunnen nu meer lokalen worden gebouwd en schoolmeubilair kan worden aangeschaft.

Als teken van verbondenheid met de vervolgde kerk liet Van Grol een indrukwekkend aandenken achter in het RD-gebouw: een net níet verbrande Bijbel, gevonden in een kerk die op 25 januari in vlammen opging.