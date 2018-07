RD-abonnees zamelen geld in voor fiets bezorger Ederveen

Abonnees van het Reformatorisch Dagblad uit Ederveen hebben de afgelopen weken 3272,50 euro opgehaald voor hun bestolen krantenbezorgster.

Hennie Bosch (52) bezorgt sinds meer dan dertig jaar de krant in haar woonplaats Ederveen. Dagelijks komt ze bij ongeveer zeventig abonnees. Het is voor haar een belangrijke dagelijkse bezigheid. Bosch, die bij haar ouders woont, is afhankelijk van haar fiets.

Toen ze op 10 juli in Veenendaal boodschappen deed, werd haar fiets, inclusief krantentas, gestolen. Ze had de fiets met een ketting aan een paal vastgezet. Toen ze terugkwam, was het rijwiel weg.

Kort na de gebeurtenis kocht ze een nieuwe elektrische fiets. Abonnees waren inmiddels spontaan een inzamelingsactie voor haar begonnen. Een van hen bracht een briefje bij de abonnees en ook werd er via WhatsApp ruchtbaarheid aan gegeven.

Afgelopen week ontving Hennie Bosch het geldbedrag, dat ruimschoots genoeg is voor de nieuwe fiets.