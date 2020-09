Razziaherdenking Putten gaat ondanks corona door

De herdenking van de razzia in oktober 1944 in het Gelderse Putten gaat ondanks de maatregelen tegen het coronavirus door. De gemeente vindt het volgens burgemeester Henk Lambooij erg belangrijk dat Puttenaren en nabestaanden „op een waardige wijze kunnen stilstaan bij de ramp die zich in 1944 in ons dorp voltrok.” De plechtigheid is daarom onder andere op een groot scherm in de buurt van de herdenkingshof in Putten te volgen.

Op 2 oktober 1944 voerden de Duitse bezetters ruim 650 mannen weg uit het dorp, als vergelding voor een aanslag van het verzet op Duitse officieren een dag eerder. Ook staken de Duitsers meer dan honderd huizen in Putten in brand. Van de weggevoerde mannen kwamen er na de oorlog maar 48 terug.

Op vrijdagavond 2 oktober houdt de gemeente samen met de Stichting Oktober 44 een bijeenkomst in de herdenkingshof. Daar is maar beperkt plaats. Rondom de hof en op de toegangswegen worden schermen geplaatst om te voorkomen dat zich daar alsnog veel mensen verzamelen. Na afloop van de herdenking en de kransleggingen kan publiek dat bij de hof naar het scherm heeft gekeken bij wijze van eerbetoon langs het monument lopen. De plechtigheid is ook via de gemeentelijke website te volgen.