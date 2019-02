Razend druk Intertoys geplaagd door storing

Het was zaterdag razend druk bij speelgoedketen Intertoys. Volgens een woordvoerder werden de winkels geplaagd door een computerstoring waardoor het systeem er uit lag en klanten in sommige winkels in een lange rij terechtkwamen. „Er zijn situaties geweest waar klanten zich niet fatsoenlijk hebben gedragen”, aldus de zegsman.

Veel consumenten kwamen zaterdag naar de winkels om hun cadeaubonnen te verzilveren. Dat kan nog tot en met zondag; ook op de website van Intertoys. De speelgoedketen heeft faillissement aangevraagd. Vrijdag liet de keten nog weten dat er nog tienduizenden kaarten in omloop waren met daarop in totaal zo’n 1 miljoen euro. De cadeaukaarten verliezen hun waarde vanwege het faillissement.

In sommige winkels leidde de lange wachttijd tot agressie, bevestigde een woordvoerder van Intertoys. Volgens De Telegraaf leidde de teleurstelling er zelfs toe dat medewerkers zijn belaagd en bespuugd. In Amstelveen zou een winkel dicht zijn gegaan om veiligheidsredenen. De zegsman kon dat niet bevestigen.

De storing, die veroorzaakt zou zijn door een DDoS-aanval, werd na enige uren verholpen.