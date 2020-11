Ray Fuego en Paul Rem zijn Esquire’s Best Geklede Mannen 2020

Manneblad Esquire heeft zowel Ray Fuego als Paul Rem bekroond met de titel Best Geklede Man. Voor het eerst in de geschiedenis van de prijs zijn er twee winnaars.

In de 23 jaar dat de prijs wordt uitgereikt, is het nog nooit voorgekomen dat er twee winnaars zijn. De Amsterdamse rapper Ray Fuego en conservator van Paleis het Loo Paul Rem kregen in totaal hetzelfde aantal stemmen. Hierdoor mogen beide mannen zich nu officieel voegen in de Hall of Frame van Esquire.

Eerdere winnaars van de prijs zijn Splinter Chabot (2019), Daan Boom (2018) en Klaas Dijkhoff (2017). Humberto Tan nam dit jaar de oeuvreprijs in ontvangst.