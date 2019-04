Ravage en files door ongeval A16 bij Breda

Door een verkeersongeval op de A16 bij Breda staan veel weggebruikers in de file. Vijf auto’s en een vrachtwagen zijn betrokken bij het ongeval dat gebeurde tussen Prinsenbeek en knooppunt Zonzeel. De ravage door het ongeval is groot. De A16 is dicht in de richting Rotterdam.

Een man en een vrouw die in hun voertuig bekneld zaten, zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een Portugese vrachtwagenchauffeur aangehouden. Hij wordt op politiebureau verhoord.

De politie denkt dat de snelweg nog tot het begin van de middag gestremd is. De ANWB adviseert mensen om te rijden via Roosendaal.