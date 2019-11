Ratten met besmettelijk seoulvirus gevonden

Het RIVM heeft ratten aangetroffen met het zogeheten seoulvirus dat kan worden overgedragen op mensen. Het gezondheidsinstituut onderzocht 175 ratten van 29 particuliere eigenaren, 7 hobbyfokkers en 9 commerciële fokkers van voederratten in Nederland.

Eén rat van een particulier droeg het virus bij zich. Bij één hobbyfokker was een kwart van de geteste ratten besmet. Bij twee commerciële fokkers van voederratten was dit ongeveer de helft van de geteste ratten.

Een deel van de mensen die besmet raken met seoulvirus wordt ziek. Meestal krijgen ze milde klachten zoals grieperigheid. Soms ontstaan klachten zoals koorts, overgeven, diarree, algehele malaise, spierzwakte in de benen en lage rugpijn. Maar mensen kunnen soms ook ernstigere klachten krijgen zoals leverontsteking, nierfalen of inwendige bloedingen. Ratten worden zelf niet ziek van het virus.

Volgens het RIVM zijn er sinds 2016 5 patiënten in Nederland besmet geraakt met seoulvirus. Ze hadden allemaal contact gehad met tamme huisdierratten of voederratten. Om te voorkomen dat meer mensen ziek worden is volgens het instituut betere voorlichting voor particulieren en bedrijven nodig.

Hoeveel besmette ratten er in Nederland precies zijn is niet bekend. Ook is niet bekend hoeveel ratten er in ons land worden gehouden en gefokt. Daarbij worden er volgens het RIVM veel ratten uit het buitenland ingevoerd.