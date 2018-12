Ratelband hoort of 'gevoelsleeftijd' mag

Positiviteitsgoeroe Emile Ratelband hoort maandag of hij als 49-jarige door het leven mag gaan, in plaats van de 69 jaar die zijn leven echt telt. Hij wil dat in zijn paspoort komt te staan dat hij in maart 1969 is geboren, wat volgens hem zijn „gevoelsleeftijd” is.

De zelfbenoemde 'bewustzijnsverruimer' bepleitte een maand geleden voor de rechter in Arnhem dat het veranderen van leeftijd niet anders is dan de verandering van geslacht, zoals transgenders op hun geboorteakte mogen doen. Hij zegt te lijden onder zijn papieren leeftijd, onder meer door leeftijdsdiscriminatie.

De ambtenaar van de burgerlijke stand en het Openbaar Ministerie zijn tegen de wijziging. De uitspraak van de rechtbank is schriftelijk.