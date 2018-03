„Ras-Hagenees” Henk Bres wil „zijn eigen ding doen”

De via televisie landelijk bekend geworden Henk Bres weet nog niet wat hij allemaal gaat doen in de gemeenteraad van Den Haag maar hij wil in ieder geval „zijn eigen ding doen, op zijn eigen manier.”

Bres is dankbaar voor de steun die hij kreeg van veel kiezers, waardoor hij als lijstduwer van de PVV de raad in mag, zei hij in een reactie. „Ik doe het voor de achterban, ik wil ze niet teleurstellen.” De zelfbenoemde ‘ras-Hagenees’ kreeg ruim 1800 stemmen.

Tv-kijkers kennen Bres van het vroegere VARA-discussieprogramma Het Lagerhuis waar hij vaak onverbloemd zijn mening gaf. Ook had hij kleine een programma op de lokale radiozender en een column in De Posthoorn. Dat weekblad zette hem onlangs aan de kant na omstreden tweetjes. Bres heeft geen spijt van die berichten, maar zegt dat ze uit zijn verband zijn getrokken. Hij reageerde naar eigen zeggen op de mishandeling van een hond in een filmpje door moslims. Het is nog niet duidelijk of hij zijn activiteiten voor een lokaal commercieel station staakt.

De 65-jarige Bres had zijn ruime verkiezing niet verwacht, maar evenmin dat de PVV terugviel van zeven naar twee zetels. Het betekent dat hij het samen met PVV-Tweede Kamerlid Karen Gerbrands moet gaan rooien. Maandag gaat hij met haar overleggen hoe ze het werk het beste kunnen vormgeven.

Bres wil liever niets van doen hebben met bestuurszaken, omdat hij daar „geen kaas van heeft gegeten”. „Ik wil mijn eigen onderwerpen kiezen”, aldus de PVV'er. Dat zijn wat hem betreft onder meer veiligheid, ouderenbeleid, dierenmishandeling en de bereikbaarheid van de stad. Bres zegt dat hij ook niet alles kan doen, om hij „niet meer zo mobiel is vanwege een zenuwaandoening.”