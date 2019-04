Rapportcijfers koning iets gedaald

Koning Willem-Alexander geniet nog altijd veel vertrouwen onder de bevolking, maar leden van het EenVandaag Opiniepanel beoordelen hem dit jaar iets minder gunstig dan vorig jaar. Van de bijna 24.000 ondervraagden vindt 65 procent dat de koning weet wat er speelt in het land. In 2018 was dat 75 procent.

Ook het aantal ondervraagden dat van mening is dat Willem-Alexander „de juiste toon aanslaat” is lager dan bij het vorige Koningsdagonderzoek: 75 procent tegen 83 procent in 2018. Van de ondervraagden zegt 82 procent vertrouwen te hebben in het staatshoofd. Vorig jaar was dat 85 procent. Ook vonden iets minder mensen dat de koning Nederland goed vertegenwoordigt in het buitenland: 79 procent tegen 87 procent bij de vorige editie van het onderzoek.

Koningin Máxima blijft voor de panelleden het populairste lid van de koninklijke familie. De koning staat op de tweede plaats, Pieter van Vollenhoven op plaats drie.

Volgens EenVandaag is het Opiniepanel representatief voor leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur.