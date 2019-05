Rapport verdoezelt ernstige misdrijven asielzoekers

Een rapport van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft geen openheid van zaken gegeven over ernstige misdrijven door asielzoekers. Verkrachtingszaken, kindermisbruik en misdrijven als moord en doodslag bleven daarmee buiten beeld in de cijfers.

De delicten stonden onder het kopje ”overige misdrijven”. De politie meldt na vragen van De Telegraaf dat er vorig jaar duizend zware vergrijpen plaatsvonden. Zo werden er 79 zedenmisdrijven geregistreerd die gepleegd zijn door asielzoekers. Het ging 47 keer om aanranding in of rondom een asielzoekerscentrum, vijf keer om seksueel misbruik van kinderen en vier keer om verkrachting. Acht keer was er sprake van het bezit van kinderporno.

Opmerkelijk genoeg zijn deze zware misdrijven in het dinsdag gepubliceerde rapport van het ministerie van Justitie en Veiligheid niet als zodanig omschreven, maar weggestopt onder een vage kop. De openheid hierover, die na eerder aandringen van De Telegraaf werd beloofd, werd pas gegeven na vragen van de krant aan de politie.

Agressie

Uit de dinsdag naar buiten gebrachte cijfers blijkt dat er vorig jaar 13.365 incidenten waren met asielzoekers, 1500 meer ten opzichte van 2017. Dat terwijl er juist minder mensen werden opgevangen in asielzoekerscentra.

Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA), verantwoordelijk voor de opvang van vreemdelingen, registreerde vorig jaar 13 procent meer incidenten dan het jaar daarvoor. De cijfers over non-verbale agressie verdubbelden zelfs. De meeste incidenten betroffen het overtreden van de huisregels (7460 keer), zoals bijvoorbeeld roken waar dat niet is toegestaan.

De stijging is volgens het COA vooral toe te schrijven aan asielzoekers uit veilige landen die weinig kans maken op een verblijfsvergunning. Bijna de helft van de verdachten komt uit Algerije of Marokko. Op afstand volgen mensen uit Libië en Tunesië.

Daarnaast registreerde de politie 4600 incidenten. Winkeldiefstal kwam het meest voor: 2030 keer. Onder de duizend ”overige misdrijven” vallen ook 51 meldingen van zware mishandeling en 31 verdenkingen van (pogingen tot) doodslag of moord.