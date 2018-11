Rapport: Veel fouten bij grondbank Vink Barneveld

Bij de grondbank van afvalverwerker Vink in Barneveld worden „veel fouten” gemaakt. Zo wordt grond soms onjuist gekeurd. Ook wordt ongekeurde grond aan partijen al gekeurde grond toegevoegd en zijn er partijen grond administratief zoek.

Dat stelde het Team Ketentoezicht Gelderse Omgevingsdiensten van december 2016 tot juli 2017 vast tijdens „diepgaand administratief toezicht.” Mede op grond van het onderzoeksverslag meldde het tv-programma Zembla maandag dat er bij nieuwbouwprojecten in de gemeente Barneveld mogelijk vervuilde grond is gebruikt.

Het Team Ketentoezicht richt zich op milieucriminaliteit, onder meer bij het handelen in en verwerken van afval. Het openbaar ministerie, dat bij het team is betrokken, zegt desgevraagd geen informatie te verstrekken over een eventueel strafrechtelijk onderzoek naar aanleiding van het rapport.

De geconstateerde overtredingen betreffen meestal het onjuist melden en registreren van handelingen met afvalstoffen. „Er zijn ook overtredingen vastgesteld met mogelijk grotere milieu- hygiënisch nadelige gevolgen of gevolgen die effectief toezicht op voornamelijk verontreinigde grond en asbest belemmeren”, aldus het rapport. Zo werd bij asbest niet altijd de juiste locatie van herkomst geregistreerd en was bij een partij asbest de code voor baggerspecie ingevoerd.

Vink verklaart de omissies als menselijke fouten. De onderzoekers vinden dat te simpel. „Zo al van menselijke fouten sprake zou zijn, dient te worden vastgesteld dat de interne controle op juiste en volledige registraties niet gewerkt heeft. Hierbij hebben wij ons niet aan de indruk kunnen onttrekken, en hebben daar deels ook bevestiging voor gevonden, dat de grondbankregistratie achteraf, op basis van de gegevens in de weegbrug, door een administratief medewerkster wordt ingevuld.”

Woordvoerder Jaap Kevelam van Vink noemt het rapport van het Team Ketentoezicht „nogal suggestief.”„Er worden veronderstellingen geuit zonder dat er bewijzen zijn dat wij gefraudeerd hebben. De onderzoekers toetsen op de theorie, wij worstelen dagelijks met de praktijk en zijn ook constant bezig om onze bedrijfsprocessen te optimaliseren. Dat moet ook steeds beter, maar de praktijk is weerbarstig. Vroeger op school haalde ik niet altijd een 10. Een 8 vond ik ook nog mooi.”

Kevelam noemt het innemen van door particulieren aangeboden asbest. „Dan komt er iemand aan de poort die zich voordoet als particulier, met een personenauto en een aanhanger met asbest erop. Die laten wij een verklaring tekenen dat hij particulier is, we nemen het kenteken op en laten hem verklaren dat het asbest van zijn eigen locatie afkomstig is. Later blijkt hij misschien een zzp’er te zijn die de auto van zijn buurman leende.”

Volgens woordvoerder Petra Borsboom van de provincie Gelderland worden diverse aanbevelingen in het rapport „meegenomen en meegewogen” bij het opstellen van een nieuwe ontwerpvergunning voor Vink, die mogelijk in december klaar is.