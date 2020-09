Rapport: Urker SGP-wethouder Post overtrad regels

De Urker wethouder Geert Post (SGP) heeft in strijd gehandeld met de Gemeentewet door nevenfuncties niet te melden. Daarmee heeft hij het aanzien van de gemeente schade toegebracht.

Dat stelt adviesbureau Necker van Naem uit Utrecht na integriteitsonderzoek dat de gemeente Urk heeft laten uitvoeren. De gemeenteraad bespreekt het rapport deze dinsdagavond.

Post legde op 6 augustus zijn werkzaamheden als wethouder voorlopig neer toen bleek dat hij een functie als vervoersmanager bij het transportbedrijf van zijn zoon, JP Trans Urk, niet had gemeld. Zijn zoon zit in Engeland gevangen nadat 419 kilo drugs werd ontdekt in een lading bloemen die hij vervoerde. De chauffeur zegt slachtoffer te zijn van een poging van anderen om drugs het Verenigd Koninkrijk binnen te smokkelen.

Volgens het rapport is Post al langere tijd intensief betrokken bij het transportbedrijf van zijn zoon. Deze betrokkenheid is groter dan hij in de gesprekken met collega-bestuurders en ambtenaren liet blijken. De verklaringen die hij geeft voor het niet melden van de nevenfuncties, zijn volgens het bureau ontoereikend. Door als wethouder Economische Zaken deze nevenfuncties te vervullen, ontstaat de schijn van belangenverstrengeling. Die verstrengeling is er volgens het rapport in het handelen van de wethouder rond de wachtlijst uitgifte van gronden.

Post was dinsdagmorgen niet bereid een reactie te geven op het rapport.

Het onderzoeksbureau zegt erop gewezen te zijn dat Urk onderscheidend is in cultuur en omgang met elkaar. „De kracht van deze cultuur, met een sterke rol voor familie en saamhorigheid, is kostbaar en te koesteren. Maar juist in die context is het van belang om je als overheid, en als vertegenwoordiger van die overheid, aan de regels te houden. In dit onderzoek is naar ons oordeel sprake van te veel signalen dat wethouder Geert Post zich beroept op het type gedrag waar Urk zich als samenleving op laat voorstaan.”