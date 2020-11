Rapport: passende zorg houdt zorg betaalbaar

Alleen zorg bieden die bijdraagt aan het functioneren van mensen en hun kwaliteit van leven. Dat zou het vertrekpunt moeten zijn voor de gezondheidszorg. Zo blijft de zorg betaalbaar, van goede kwaliteit en toegankelijk voor iedereen. Dit schrijven Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in het adviesrapport ‘Samenwerken aan passende zorg: de toekomst is nú’, dat naar minister Tamara van Ark voor Medische Zorg is gestuurd.

Volgens bestuursvoorzitters Marian Kaljouw en Sjaak Wijma van de NZa en het Zorginstituut zet hun advies „een punt achter de vrijblijvendheid die heerst in de zorg en die uitgaat van de gedachte dat alles wat kan, vergoed moet worden. Er komt minder vrijblijvendheid, het is tijd voor samenwerking op basis van harde afspraken.”

De organisaties stellen in het rapport dat het 5 voor 12 is voor de toekomst van de zorg. Door vergrijzing, steeds meer mensen met chronische ziekten en steeds meer dure geneesmiddelen blijven de kosten in de zorg elk jaar stijgen. Als we niet ingrijpen verdubbelen de kosten binnen twintig jaar. Steeds meer belastinggeld gaat naar de zorg en ook de maandelijkse premies die iedere Nederlander vanaf 18 jaar betaalt, stijgen. Passende zorg en een daarvoor noodzakelijke, andere organisatie van zorg, moet de kostenstijging afremmen, aldus het rapport.

Volgens het advies moeten alle betrokken partijen in de zorg samen de problemen aanpakken. „Daarbij denken we niet alleen aan zorgaanbieders, zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en overheden, maar aan alle 17 miljoen Nederlanders”, aldus Kaljouw en Wijma. „Die moeten gaan beseffen dat er geen automatisch recht bestaat op álle gewenste zorg.”

De twee instanties willen onder meer naar een andere manier van bekostiging. Nu wordt er vaak per behandeling betaald, maar dat zouden verschillende manieren van bekostiging moeten worden voor de acute zorg, planbare zorg en chronische zorg.