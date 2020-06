‘Rantsoenering water duurt nog maanden op Sint-Eustatius’

Al meer dan twee maanden komt drinkwater in Sint-Eustatius maar een paar uur per dag uit de kraan. Volgens directeur Fred Cuvalay van nutsbedrijf STUCO van het eiland wordt gewerkt aan een oplossing. Maar pas in oktober zal de situatie weer geheel normaal zijn.

Volgens Cuvalay worden onder meer nieuwe waterleidingen gelegd en de opslagcapaciteit van water vergroot. De Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen schreef vorige maand nog een brief aan de Nederlandse regering om het probleem aan te pakken. Verschillende Tweede Kamerleden hebben staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) vorige week hierover ondervraagd.

Het gebrek aan water zorgt voor veel problemen bij de bevolking. Een deel is boos omdat Nederland in 2018 het lokale bestuur van Sint-Eustatius aan de kant zette om langlopende problemen op te lossen. Sint-Eustatius had eerder problemen met waterlevering, maar volgens de bewoners is het nu erger dan ooit.