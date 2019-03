Ransuiltje vliegt weer dankzij donorveren

Het kostte een ‘transplantatie’ van een halve dag, maar met een positief resultaat: na een ongeluk heeft een Rotterdamse ransuil een nieuw leven gekregen door de veren van een uil uit Den Haag. Dat schreef het Algemeen Dagblad dinsdag.

In november kwam het Rotterdamse uiltje zwaargewond binnen bij Stichting Vogelklas Karel Schot aan het Afrikaanderplein in Rotterdam-Zuid. Het beestje was waarschijnlijk ergens tegenaan gevlogen, op de grond gevallen en vervolgens ook nog eens aangevallen door een stel kraaien. De veren waren gehavend en hij had een diepe wond aan zijn snavel. Na de behandeling en de herstelperiode bleek dat hij niet meer goed kon vliegen.

Bij vogelopvang De Wulp in Den Haag was kort daarvoor een ransuiltje doodgegaan. Haar veren konden direct worden gebruikt. Met expoxyhars zijn ze op het Rotterdamse uiltje bevestigd. Na een geslaagde vliegtest kon de opgeknapte ransuil weer losgelaten worden.