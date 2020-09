Randstad wapent zich tegen oplaaiend virus

In de Randstad wordt een tandje bijgezet in de strijd tegen het coronavirus. Amsterdam en Haarlem en omgeving sluiten ’s nachts parken af om illegale feesten tegen te gaan. Met speciale campagnes wordt studenten, jongeren en mensen die het Nederlands niet goed beheersen nog eens duidelijk gemaakt dat ze zich moeten houden aan regels als 1,5 meter afstand houden en handen wassen.

Zes veiligheidsregio’s in het westen van het land kwamen vrijdag met extra maatregelen om het virus in te dammen, bovenop de extra actie die het kabinet aankondigde. De strengere aanpak gaat zondag in. Vooral de horeca, sportverenigingen en studentensociëteiten kunnen rekenen op extra controles. De regio Haaglanden dreigt met sluiting die kan oplopen tot drie maanden bij herhaaldelijke overtreding van de regels.

Amsterdam, Rotterdam en Den Haag en omliggende gemeentes stellen ook speciale uren in bij openbare gelegenheden als gemeentehuizen, bibliotheken en zwembaden voor bezoekers die meer risico lopen, zoals oudere inwoners.