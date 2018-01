Ramsdiep nog gestremd voor schepen

Het Ramsdiep bij Kampen blijft nog gestremd voor de scheepvaart. Dat komt doordat de stroming zo sterk is dat duikers niet het water in kunnen om te controleren of de balg van de balgstuw Ramspol goed is ingevouwen. Bovendien kan het zijn dat de balgstuw donderdagavond opnieuw wordt ingezet omdat opnieuw onstuimig weer wordt verwacht, meldt Rijkswaterstaat.

De Ramspol, die ligt tussen het Zwarte Meer en het Ketelmeer, is een stormvloedkering. Hij bestaat uit drie balgen, een soort opblaasbare dambuizen van sterk rubberdoek. Die werden woensdag opgeblazen in verband met hoogwater.

Als de balgstuw zijn werk heeft gedaan, worden de leeggelopen balgen ingevouwen in een speciale bak op de bodem van het water, zodat schepen vrije doorvaart hebben. Dat moet door duikers worden nagelopen.

De Hollandse IJsselkering bij Krimpen aan den IJssel is weer open na een klein etmaal dicht te zijn geweest. De kering, het oudste Deltawerk, beschermt het laagst gelegen deel van Nederland tegen overstromingen.