Ramptoeristen welkom na kerkbrand

Mensen houden van kerken. Ook als ze het geloof zijn kwijtgeraakt. Dat merkte Ad Verkleij toen een fors deel van ‘zijn’ Sint-Urbanuskerk in Amstelveen op 15 september 2018 in vlammen opging.

„Er kwamen ramptoeristen naar de kerk. Maar ze waren welkom. Ze kwamen niet voor sensatie, maar wilden hun emoties delen. Mensen stonden te huilen bij de afgebrande kerk”, vertelde Verkleij, vice-voorzitter van de rooms-katholieke parochie Amstelland dinsdag in Arnhem tijdens een congres in Arnhem over branden in kerken.

Als een kaars de kerk in de as leg

Redding

De bestrijding van de brand in Amstelveen verliep stroef, vertelde Clemon Tonnaer, onderzoeker bij het Instituut Fysieke Veiligheid. „Brandkranen waren niet vindbaar, sommige werkten niet. De brandweer heeft letterlijk moeten graven om een brandkraan te vinden.”

Tonnaer bond de congresgangers op het hart werk te maken van preventie. „Al is er ook nog zoiets als pech. Honderd procent veiligheid bieden gaat niet.”

Brandwerende maatregelen treffen kan groot verschil maken, beklemtoonde Hans de Witte, specialist erfgoed en duurzaamheid bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. „Het deurtje in de toren van de Urbanuskerk zat dicht. Dat deurtje is de redding van de kerk geweest.”

De kerk, waarvan de toren gespaard bleef, wordt gerestaureerd.

Parijs

Zeker na de recente brand in de Notre-Dame in Parijs staat brandveiligheid in kerken op de agenda. Nederland werd enkele weken geleden opgeschrikt door een brand in een kerk in Hoogmade.

In de afgelopen tien jaar woedde in of bij zeker 430 kerken en kloosters een kleine tot zeer grote brand, meldt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Bij 38 van die bedehuizen betrof het een zeer verwoestende brand. In elf gevallen lag de schade boven de 1 miljoen euro.

De Rijksdienst presenteerde deze week een poster om brandveiligheid in kerken voor het voetlicht te brengen. Die poster bevat tal van tips, zoals:

Verken uw kerk

Let op stoffige ruimten (zolders, kappen, kabelgoten, meterkast), opslag van oud papier. Wees bedacht op brandbaar materiaal in de buurt van hittebronnen als lampen en kaarsen. Houd de kwaliteit van bekabeling, verlengsnoeren en haspels in de gaten. Inspecteer of bliksemafleiders deugdelijk zijn en of nooduitgangen niet versperd zijn.

Na een brand

Zelf blussen kan alleen bij een kleine brand. Sluit zo veel mogelijk ramen en deuren. Schakel de hoofdschakelaar uit, draai de gaskraan dicht. Vraag de brandweer te helpen bij het in veiligheid brengen van de waardevolle spullen.