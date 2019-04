Ramptoerisme hindert politie in Haags centrum

Tot ontsteltenis van de politie hebben omstanders zondag iemand gefilmd die in het centrum van Den Haag zichzelf had verwond met een mes. De mensen hinderden tevens de toegesnelde hulpverleners. ,,In het publiek stonden kinderen en volwassenen de heftig bloedende man te filmen'', schrijft de politie op Instagram.

Om hulp te bieden aan het slachtoffer moest de politie de sirenes aanzetten, zodat de ramptoeristen aan de kant gingen. ,,Denkt u alsjeblieft na en geef de hulpverleners de ruimte en bedenk wat voor meerwaarde het heeft om zo'n incident te filmen'', aldus de politie. Hoe het met de man gaat, is niet bekend.