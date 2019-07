Ramp met MH17 voor vijfde keer herdacht

De ramp met de MH17 wordt woensdag voor de vijfde keer herdacht. Dat gebeurt bij het Nationaal Monument MH17 in Vijfhuizen. Het is woensdag vijf jaar geleden dat het toestel van Malaysia Airlines boven Oost-Oekraïne uit de lucht werd geschoten. Alle 298 inzittenden kwamen om. Onder hen waren 196 Nederlanders.

De bijeenkomst bij het Nationaal Monument MH17, een herdenkingsbos dat is aangeplant ter nagedachtenis aan de 298 slachtoffers, is alleen toegankelijk voor genodigden, zoals familie en vrienden, en organisaties betrokken bij de nasleep van de vliegramp.

Tijdens de samenkomst worden de namen van de slachtoffers voorgelezen. Ook spreekt minister-president Mark Rutte, houdt voorzitter Piet Ploeg van de Stichting Vliegramp MH17 een toespraak, is er muziek en worden bloemen gelegd. Victor Jammers van Slachtofferhulp Nederland, is ceremoniemeester.

De nationale herdenking begint om 14.15 uur en duurt tot ongeveer 15.30 uur. De NOS registreert de herdenking.

Ook in Hilversum is woensdag een herdenking, die wel openbaar is. Bij de vliegtuigramp kwamen vijftien mensen uit de stad om het leven. Burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum legt samen met anderen vijftien zonnebloemen neer bij een monument in het Dudokpark. Broertjes ontving een aantal jaren geleden zonnebloemzaden uit het veld in Oekraïne waar het MH17-toestel is neergestort.