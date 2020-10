Ramkraak op casino in Groningen met gestolen auto

Een casino aan de Boumaboulevard in Groningen is dinsdagochtend rond 03.00 uur mikpunt geweest van een ramkraak. Drie onbekende personen, die nog voortvluchtig zijn, slaagden binnen te komen en een geldbedrag buit te maken. Hoeveel geld is gestolen, is niet bekendgemaakt.

De daders pleegden de ramkraak met een auto die kort daarvoor gestolen was bij een garagebedrijf in Bedum. De politie heeft het voertuig later dinsdag teruggevonden in Harkstede.

De politie doet sporenonderzoek in het pand, bekijkt beveiligingsbeelden en voert een buurtonderzoek uit.