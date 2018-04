Bij een filiaal van winkelketen Action in Oude Pekela hebben onbekenden een ramkraak gepleegd. Zij reden in de nacht van zaterdag op zondag met een auto door de winkelpui en gingen er korte tijd later vandoor. Het is nog niet bekend of er iets is buitgemaakt.

Later troffen hulpdiensten een brandende auto aan op een industrieterrein in Veendam. Vermoedelijk was dit voertuig gebruikt bij de kraak op de winkel aan de Feiko Clockstraat in Oude Pekela. De pui van de winkel raakte zwaar beschadigd.