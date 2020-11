Rajendre Khargi nieuwe Surinaamse ambassadeur in Den Haag

Als het aan de Surinaamse regering ligt, wordt Rajendre Khargi de nieuwe ambassadeur voor Suriname in Nederland. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Albert Ramdin woensdag gezegd tijdens een bijeenkomst in Paramaribo.

De bedoeling is dat Khargi nog voor 25 november, wanneer Suriname de 45 jaar Onafhankelijkheid van Nederland viert, als ambassadeur wordt benoemd. Ook de nieuwe Nederlandse ambassadeur in Suriname, Henk van der Zwan, zal voor de 25e november benoemd worden door de Nederlandse regering, zo is de afspraak die Nederland en Suriname hebben gemaakt.

Khargi heeft nu nog de Nederlandse nationaliteit, maar hij is bezig met het proces om de Surinaamse nationaliteit aan te nemen. Volgens de Surinaamse nieuwssite Starnieuws is Khargi een van de belangrijkste schrijvers van speeches voor president Santokhi. Ook is hij onlangs adviseur geworden op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Een van zijn taken is een instituut op te zetten dat tot doel heeft om de Nederlanders van Surinaamse afkomst, de zogenoemde diasporagemeenschap, meer te betrekken bij de ontwikkeling van Suriname.

Khargi is in Nederland jarenlang actief geweest in de journalistiek. Hij was onder meer werkzaam bij het Algemeen Nederlands Persbureau, de NOS en andere Nederlandse omroepen.