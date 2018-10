RAI vreest forse toename vuile Duitse diesels

Nederland dreigt overspoeld te worden met goedkope tweedehands dieselauto’s uit Duitsland. Dat zegt Steven van Eijck, de voorzitter van de RAI-vereniging tegen RTL Nieuws. Oorzaak is het Duitse beleid om een flinke premie uit te keren aan mensen die hun oude vuilere dieselauto inruilen voor een schoner exemplaar. Het gaat om een tegemoetkoming voor de Duitse autokoper van gemiddeld 6000 euro per wagen.

„Die auto’s mogen in Duitsland de weg niet meer op, dus die komen ook naar Nederland.” Nederland importeerde vorig jaar 34.000 Duitse tweedehands diesels die gemiddeld veertig procent goedkoper zijn dan de Nederlandse diesel. Van Eijck vreest dat dit aantal nog zal toenemen.

De voorzitter van de autobranchevereniging noemt het „desastreus” voor het Nederlandse milieubeleid. „Ondanks het klimaatakkoord dreigen via de achterdeur vieze diesels binnen te komen. Dat is desastreus, het is dweilen met de kraan open op deze manier.” Om de import van deze dieselauto’s tegen te gaan moet het kabinet de belasting op nieuwe auto’s, de BPM, afschaffen, vindt hij.