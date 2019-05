RAI toont reproducties van alle Rembrandts

Alle 350 werken van Rembrandt zijn komende zomer te zien op een expositie in RAI Amsterdam. Het gaat om reproducties van het werk van de beroemde meester. Discover Rembrandt - His Life and All His Paintings toont ook beschadigde, verborgen en gestolen werken.

De tentoonstelling, die plaatsvindt vanwege het Rembrandtjaar, opent op 6 juli en duurt tot en met 1 september. De werken zijn op ware grootte en in originele staat gereproduceerd met behulp van de nieuwste digitale restauratietechnieken. Ze vertellen in chronologische volgorde het verhaal van de schilder.

„Discover Rembrandt vormt de ideale rondleiding door Rembrandts oeuvre: in kleur, op ware grootte en digitaal gerestaureerd alsof ze zojuist Rembrandts atelier hebben verlaten”, zegt Rembrandt-expert Ernst van de Wetering, die nauw bij de samenstelling van de expositie is betrokken.

Van de rond 350 schilderijen die aan de kunstschilder zijn toegeschreven, bevinden zich volgens de RAI slechts 41 in Nederlandse collecties. De rest is verspreid over zo’n achttien landen en ruim vijftig werken zijn momenteel niet toegankelijk voor het publiek.