RAI toont reproducties hele oeuvre Rembrandt

Liefhebbers van Rembrandt van Rijn kunnen vanaf zaterdag in de RAI Amsterdam het complete oeuvre zien van de zeventiende-eeuwse meester. Discover Rembrandt - His life and all his paintings toont reproducties van meer dan driehonderd werken van zijn hand.

Daarbij zijn ook beschadigde, verborgen en gestolen Rembrandts te zien. De werken zijn op ware grootte en in originele staat gereproduceerd met behulp van de nieuwste digitale restauratietechnieken. Ook de Nachtwacht wordt getoond in zijn oorspronkelijke staat, inclusief de in 1715 afgesneden delen.

Volgens de RAI zijn momenteel rond de 320 schilderijen toegeschreven aan Rembrandt. Hiervan zijn er slechts 41 in Nederlandse collecties. De rest is verspreid over zo’n achttien landen en ruim vijftig werken zijn momenteel niet toegankelijk voor het publiek.

De expositie is te zien tot en met 1 september.