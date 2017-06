Rahimi voelt zich thuis in internationale supermarkt

De winkelstraat in het Friese Bergum is sinds begin juni een bijzondere winkel rijker. De Iraniër Majid Rahimi (22) opende er de internationale supermarkt Saffraan.

Rahimi kwam enkele jaren geleden als vluchteling naar Nederland en heeft nu een verblijfsvergunning. Momenteel is hij eigenaar van zijn eigen supermarkt.

Bij het opzetten van de winkel heeft hij hulp gekregen van Frans en Yvonne van Wieren uit Veenwouden, die zijn Friese ouders genoemd kunnen worden. Rahimi woont sinds vier jaar bij hen in huis. Ze leerden elkaar kennen via de gereformeerde kerk vrijgemaakt in Noordbergum. Gemeenteleden hebben regelmatig contact met asielzoekers in het azc in Bergum.

Toen Rahimi achttien werd, kwam er aanvankelijk een negatieve beslissing van de IND en werd hij illegaal. Daarna kwam er alsnog een positieve beslissing en mocht hij blijven. Binnenkort verhuist Rahimi naar een woning boven zijn winkel in Bergum.

Na een moeizame schooltijd ontstond begin van dit jaar het idee om een internationale winkel te openen. Yvonne van Wieren vertelt dat er een knop bij Rahimi is omgegaan sinds het moment dat het idee voor een internationale winkel begon te leven. „Hij is helemaal opgeleefd.”

Rahimi kwam zelf op het idee, want hij moet voor boodschappen om te kunnen koken, zoals hij dat in Iran gewend was, naar Drachten of Leeuwarden. „Niet alleen ik moet voor een internationale supermarkt een eindje reizen, maar dat moeten alle bewoners van het asielzoekerscentrum in Bergum. Ik heb mijn plan toen gedeeld met mijn Friese ouders en zij reageerden positief.”

Rahimi heeft samen met ‘pleegvader’ Frans van Wieren, zelf accountant, het plan uitgewerkt. In Bergum waren er mogelijkheden om een winkel te starten. Deze is nu enkele weken open. Tot op heden bezoeken meer inwoners van Bergum de winkel dan inwoners van het asielzoekerscentrum.

„Misschien moet de winkel ook nog een beetje bekend worden in het asielzoekerscentrum”, zegt Yvonne van Wieren. „We helpen Rahimi ook, als dat nodig is. Ook met de administratie. Maar straks moet hij de winkel alleen leiden. Gelukkig heeft hij goede vrienden die hem bijstaan.”

Granaatappels

Rahimi vertelt dat hij het leuk vindt om mensen te helpen. De afgelopen maanden waren intensief omdat er veel moest worden geregeld, zoals de inrichting van de winkel en het vinden van leveranciers. „Er zijn geregeld klanten die om producten vragen, die ik nog niet in het assortiment heb. Er moeten hoe dan ook meer verschillende soorten groente en fruit komen. In ieder geval granaatappels, want daar is al een paar keer naar gevraagd.”

Ondertussen helpt Rahimi een Nederlandse vrouw, die al voor de tweede keer in de winkel komt. „Ik weet niet wat het is, maar het kippenvlees is echt heerlijk.” Rahimi lacht. „Dat is mooi.”