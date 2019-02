Raffinaderijen Curaçao en Aruba in zwaar weer

Op Aruba heeft olieraffinaderij CITGO vrijdag veertig mensen naar huis gestuurd en is de meerderheid van alle contracten met toeleveranciers opgezegd omdat er veel minder werk is. De Amerikaanse dochteronderneming van het Venezolaanse staatsoliebedrijf PDVSA heeft het zwaar te verduren door de sancties die Amerika heeft opgelegd.

De export van Venezolaanse olie naar de VS is zo goed als stilgelegd. Ook op Curaçao is de productie van de raffinaderij bijna volledig stil komen te liggen. Daar wordt niet gesproken over ontslagen. Maar eind 2019 loopt het leasecontract van PDVSA van de raffinaderij af. Tot nu toe is er nog geen nieuwe huurder.

De Curaçaose minister-president Eugene Rhuggenaath stelde afgelopen woensdag in een nationale rede dat zijn regering er alles aan zal doen om de raffinaderij draaiende te houden. Op Aruba is de raffinaderij na twee eerdere sluitingen vorig jaar heropend. Minister-president Evelyn Wever-Croes zei donderdag alles te doen om meer ontslagen te voorkomen.