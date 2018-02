Radiozenders NPO uit de lucht door onderhoud

De radiozenders van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) zijn in de nacht van dinsdag op woensdag in een groot deel van het land niet te beluisteren via de FM-frequentie. Dat komt door onderhoud, meldt de NOS.

Aan de antenne-installaties van de zendmasten bij Lopik, Den Haag, Roosendaal, Arnhem, Hulst, Hoorn en Alphen aan den Rijn wordt tot 05.45 uur onderhoud gepleegd. Hierdoor zijn lokaal verschillende zenders zoals NPO Radio 1 of NPO Radio 4 niet te beluisteren. De radiozenders zijn wel te horen via internet, kabel of via digitale radio.