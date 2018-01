Radiospotje van Zorg voor Leven over abortus afgekeurd

Een recent radiospotje van het Platform Zorg voor Leven over abortus kan niet door de beugel. Dat oordeelt de Reclame Code Commissie (RCC) deze week.

Het radiospotje was te horen tijdens de Week van het Leven in december. In de commercial vraagt een man: „Wanneer begon jouw hartje te kloppen?” Waarna een vrouw zegt: „Als je weet dat een babyhartje al na drie weken klopt, besef je dat abortus een hartje stopt.” Bij de RCC kwamen diverse klachten binnen over het radiospotje.

Een klaagster vindt dat de informatie in de commercial misleidend is. Ze valt over de termijn van drie weken die in het spotje wordt genoemd. „Er wordt gezegd dat het hartje al bij drie weken klopt. Daarmee wordt kennelijk gedoeld op drie weken na de conceptie. Maar dit wordt niet gezegd in de commercial en aan de interpretatie van de luisteraar overgelaten. Vrouwen kunnen daardoor ten onrechte denken dat het hartje al vanaf drie weken na de eerste dag van de laatste menstruatie klopt.”

De klaagster vindt dat met het radiospotje druk wordt uitgeoefend op „jonge meiden en vrouwen die voor een moeilijke beslissing staan.”

Onduidelijke informatie

De RCC geeft de klaagster gelijk en stelt dat de commercial van het Platform Zorg voor Leven „onduidelijke informatie” bevat. De RCC stelt dat het het Platform Zorg voor Leven „op zichzelf vrij staat om haar standpunt met betrekking tot abortus kenbaar te maken. Een goed verstaander zal begrijpen dat de radiocommercial is bedoeld om abortus te ontmoedigen, en dat in feite het denkbeeld wordt verkondigd dat abortus niet moet plaatsvinden.”

De manier waarop het platform in het spotje haar boodschap voor het voetlicht brengt, is volgens de RCC echter niet in de haak. De RCC schrijft: „Niet ter discussie staat dat artsen en verloskundigen een ander startmoment hanteren. Ook aan de wetgeving ligt ten grondslag dat de duur van de zwangerschap berekend wordt vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie.”

Twee werkelijkheden

Woordvoerster Esmé Wiegman van het Platform Zorg voor Leven is verbaasd over het oordeel van de RCC, zei ze donderdagmorgen desgevraagd. „Twee werkelijkheden worden tegen elkaar uitgespeeld. Het klopt dat de medische wereld de duur van de zwangerschap berekent vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie. Dat is een berekening vanuit het perspectief van de vrouw. Wij stellen dat het leven begint vanaf de conceptie. We belichten daarmee het perspectief van het kind. Beide werkelijkheden zijn waar. Het is niet zo dat de één gelijk heeft en de ander ongelijk.”

Het platform gaat „rustig nadenken” of ze hoger beroep instelt tegen het oordeel van de RCC. Positief aan de uitspraak vindt Wiegman dat de RCC op zich ruimte biedt „om op te komen voor de bescherming van het leven.”

Ook waardeert ze het dat de RCC de klacht dat de radiocommercial van het Platform Zorg voor Leven lijkt op een spotje van de rijksoverheid van de hand wijst. De RCC stelt: „De oproep (in het spotje, red.) „kijk op weekvanhetleven.nl” maakt voldoende duidelijk dat de uiting niet van de rijksoverheid afkomstig is, maar van een organisatie die zich inzet voor een ideëel doel en waarover men op de website meer informatie vindt.”

