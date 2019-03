Radiocolumn over rellen Urk valt verkeerd in vissersdorp

Een column donderdag in het programma De Nieuws BV op Radio 1 over de rellen in Urk is verkeerd gevallen in het vissersdorp. Er is aangifte gedaan wegens haatzaaien tegen columniste Elfie Tromp.

In de column op radio 1 bij omroep BNNVARA legt Tromp een link tussen inteelt en de rellen in het vissersdorp.

In Urk gaat volgens haar „de kleingeestigheid hand in hand met de inteelt. En ja, dat mag ik zeggen, want het is zo. Het dorp heeft zelfs zijn eigen afwijking, de ziekte van Buchem. Dat is een erfelijke ziekte die enkel en alleen in Urk voorkomt. Inteelt, je wordt er nooit slimmer van, maar wel racistischer.”

Aan het eind van haar radiocolumn stelt Tromp dat ze „langzaam de voordelen ziet” van een stijgende zeespiegel. „Sommige stukken zijn zo door en door rot dat ze maar het beste teruggeven kunnen worden aan de zee. Wat mij betreft moeten ze de dijken maar vast doorsteken bij Urk. Jammer van de gerookte paling, maar beter voor de rest van het land.”

Een vrouw „met familie in Urk” die aangifte deed tegen Tromp stelt dat „dit soort haatzaaien niet thuis hoort op de publieke radio.”

Ook raadslid Anja Keuter, raadslid van Gemeentebelangen Urk, toonde zich verontwaardigd over de radiocolumn.